Euromillions: Wahnsinns-Jackpot – Mit diesen Zahlen hätten dir 230 Millionen gehört

Am Dienstag gewann niemand die 218 Millionen Franken

Wer den Euromillions-Jackpot vom Freitag mit 230 Millionen Franken knacken wollte, hätte folgende Zahlen angekreuzt haben müssen: 28 31 35 43 46 sowie Stern 4 und 7. Den Jackpot hat aber in dieser Runde niemand geknackt, eine weitere Chance gibt es nächste Woche.

«Einen solch hohen Jackpot gibt es etwa drei- bis viermal pro Jahr», sagt Swisslos Mediensprecher Willy Mesmer bereits vor der Dienstagsziehung zu 20 Minuten . Am Dienstag darauf gibt es also eine weitere Möglichkeit, den prall gefüllten Euromillions-Jackpot zu knacken. Tipps können am 12. Juli bis 19.30 Uhr abgegeben werden.