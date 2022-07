Euromillions : Wahnsinns-Jackpot von 230 Millionen Franken wartet auf einen Glückspilz

Auch am Dienstag wurde der Euromillions-Jackpot, der momentan prall gefüllt ist, nicht geknackt. Am Freitag steht die nächste Ziehung an.

1 / 5 Am Dienstag blieb der Jackpot erneut liegen. 20min/News-Scout 218 Millionen Franken fanden keinen Gewinner. Am Freitag steht die nächste Ziehung an… Screenshot Swisslos …und einem möglichen Glückspilz winken satte… AFP

Wieder wurde der Euromillions-Jackpot am Dienstag nicht geknackt. Acht Personen tippten fünf richtige Zahlen und dazu einen Stern. Doch der Hauptgewinn blieb erneut liegen. Damit wächst der Jackpot weiter an. Ein Glückspilz könnte am Freitag 230 Millionen Franken abräumen.

«Einen solch hohen Jackpot gibt es etwa drei- bis viermal pro Jahr», sagt Swisslos Mediensprecher Willy Mesmer bereits vor der Dienstagsziehung zu 20 Minuten. Am Freitag gibt es also eine weitere Möglichkeit, den prall gefüllten Euromillions-Jackpot zu knacken. Tipps können am 8. Juli bis 19.30 Uhr abgegeben werden.

