1 / 9 Am Montag wurde in der Messe Basel die Banksy-Ausstellung «Building Castles in the Sky» eröffnet. In der Street-Art-Szene stösst die Ausstellung auch auf Kritik. 20 Minuten/Oliver Braams Die Ausstellung zeigt auch das bekannte Banksy-Motiv des Mädchens mit dem herzförmigen Ballon. 20 Minuten/Oliver Braams 2018 wurde das soeben für eine Million Pfund verkaufte Bild Girl with Balloon durch ein im unteren Bilderrahmen eingebauten Schredder gezogen und bis zur Hälfte in Streifen geschnitten. Banksy wollte es als Kritik am Kunstmarkt verstanden wissen. imago/ZUMA Press

Darum gehts In der Messe Basel werden unter dem Titel «Building Castles in the Sky» Banksy-Werke ausgestellt.

Die Ausstellung dauert bis am 30. Mai und wird kommerziell betrieben.

Der konsumkritische Künstler dürfte jedoch wenig Freude an der Ausstellung haben.

Banksy ist das vielleicht erfolgreichste Phantom der Kunstgeschichte. Seit nunmehr zwanzig Jahren nimmt die gesellschaftskritische Street-Art von Banksy das Establishment auf die Schippe. Sein Gesicht zeigt er in der Öffentlichkeit nicht, seine Werke werden aber auf der ganzen Welt gehypt. Sie werden gekauft und gesammelt und erzielen auf Auktionen horrende Preise. Vielleicht gerade, weil die Identität des Künstlers nicht bekannt ist. Nun gastiert in der Messe Basel bis am 30. Mai unter dem Titel «Building Castles in the Sky» eine kommerzielle Ausstellung mit über hundert Objekten Banksys.

Der Street-Art-Künstler schafft es immer wieder weltweit in die Schlagzeilen. 2018 sorgte er mit einer Aktion an einer Auktion für einen Aufschrei: Das soeben für eine Million Pfund verkaufte Bild Girl with Balloon wurde durch einen im unteren Bilderrahmen eingebauten Schredder gezogen und bis zur Hälfte in Streifen geschnitten. Banksy soll dazu gesagt haben, dass es sich bei der Zerstörung um Kritik am Kunstmarkt handle.

Sein bisher teuerstes Werk ist allerdings keine Street-Art. Das Gemälde Devolved Parliament wurde im Oktober 2019 für 9,9 Millionen Pfund (12,5 Millionen Franken) ersteigert – von einem unbekannten Bieter. Es zeigt das britische Unterhaus, das nicht von Politikern besetzt ist, sondern von Affen.

Markenstreit um Blumen werfenden Mann

Erst im September 2020 verlor Banksy die Markenrechte an einem seiner berühmtesten Bilder, dem Flower Thrower. Es zeigt einen maskierten Demonstranten, der im Begriff ist, Blumen zu werfen. Die zuständige EU-Behörde argumentierte, dass sich Banksy selbst gegen Urheberrechte ausspricht. Ausserdem gebe er sich nicht zu erkennen. Banksy lässt sich einzig von der Agentur «Pest Control» vertreten, die als sein «gesetzlicher Vormund» und einzige Informationsquelle agiert.

Banksys erste Schablonengraffiti (Stencils) tauchten Anfangs der Nullerjahre in Bristol und in London auf. Der Künstler ist aber weltweit aktiv. Er ist bestrebt, seine wahre Identität geheim zu halten. Man vermutet aber, dass er in den Siebziger-Jahren geboren wurde. Ob er aber alleine handelt oder als Teil eines Kollektivs, ist umstritten und es wird spekuliert, ob Banksy eine Frau ist.

«Bitte behandelt sie entsprechend»

Die Ausstellung in der Messe Basel bringt eine Kontroverse mit sich: Banksy selbst hat die Ausstellung nämlich nicht autorisiert. Das ist ein seit Jahren immer wieder auftauchendes Phänomen, Banksy selbst scheint nicht viel von diesen Fake-Ausstellungen zu halten: Auf seiner Homepage sind sie nicht abschliessend und mit Angaben der Eintrittspreise aufgelistet. «Sie wurden ganz ohne Wissen oder Mittun des Künstlers organisiert», steht da. «Bitte behandelt sie entsprechend.»

Die Organisatoren der kommerziellen Ausstellung rund um die Andipa Gallery aus London scheint nicht zu stören, dass sie damit die Message des Künstlers unterwandern. Wieso auch, Banksy selbst mache seine Kunst ja auch ohne Erlaubnis, sagte der Co-Kurator Stefano Antonelli gegenüber SRF. Sie nutzen also den rechtsfreien Raum, den Banksy mit seiner Anonymität selbst geschaffen hat.