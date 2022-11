«Wahrer Schock» – Rollstuhlfahrerin (64) kriegt WC Tür im Migros nicht auf

Einkaufen ja, Kaffee nein

Viele Menschen würden diese WCs lieber verwenden, weil diese sauber seien. «Sie verstehen aber nicht, dass wir auf diese Sauberkeit angewiesen sind», sagt die 64-Jährige. Sie werde zwar weiterhin in der neuen Migros-Filiale einkaufen. Aber bis das Problem gelöst ist, werde die Frau das Kaffee-Trinken dort vermeiden. «Mich ärgert es, dass man für Wirtschaft und Autos ein Haufen Geld ausgibt, aber für Beeinträchtigte ist alles zu teuer», so die 64-Jährige.

WC entspricht gesetzlichen Vorschriften

Silke Seichter, Baukommunikationsverantwortliche der Migros Ostschweiz, erklärt, dass das WC in der Migros in Herisau AR gemäss den gesetzlichen Vorschriften für rollstuhlgängige WCs realisiert worden ist und diesen entspricht. «Da die WC-Anlage sich an einem Fluchtweg befindet, muss sichergestellt sein, dass die Tür permanent geschlossen bleibt», sagt Seichter. Daher komme gemäss Brandschutzvorschriften ein Tür-Schliesser zum Einsatz, der gleichzeitig aber auch die Tür schwerer mache.

Die Prüfung sowie die Abnahme erfolgte laut Seichter durch die zuständige Behörde. «Wir bedauern, dass der erste Besuch der Dame in der neuen Migros Herisau durch den erschwerten Besuch des WCs nicht ideal verlaufen ist», sagt Seichter. Man arbeite nun an einer besseren Lösung für die Türöffnung und bitte beeinträchtigte Personen bis dahin, Mitarbeitende an der Kundeninformation gegebenenfalls um Hilfe zu bitten. «Diese öffnen die Tür gerne», so Seichter.