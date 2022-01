Experte äussert sich zum Seilbahn-Unfall in Laax GR

Offenbar wog die an Stahlseilen angehängte Transportlast zu viel, weshalb die Last an einer Stelle mit niedriger Überfahrtshöhe den Boden touchierte.

In Laax GR kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall mit einer Seilbahn. Wegen einer angehängten Last war die Gondel offenbar zu tief unterwegs.

In Laax GR kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall mit einer Seilbahngondel, als diese zusammen mit Passagieren und Passagierinnen eine Last bergwärts transportierte. Offenbar war die Last zu schwer, denn die Gondel streifte während der Fahrt mehrere Bäume und touchierte schliesslich sogar den Boden, worauf der Gondelführer eine Notbremsung einleitete und die Fahrt abbrach. Mehrere Personen fielen darauf hin zu Boden, wobei eine Frau leicht am Finger verletzt wurde.

Wie es genau zu diesem Zwischenfall kommen konnte, ist noch unklar. Gemäss Sascha Kunz, Untersuchungsleiter bei der Schweizerischen Untersuchungsstelle, w erden derzeit Vorabklärungen gemacht, bevor die Entscheidung getroffen wird, eine Untersuchung einzuleiten. «Wir stehen momentan in Kontakt mit der Kantonspolizei sowie mit dem Unternehmen», sagt Kunz auf Anfrage von 20 Minuten.