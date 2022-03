Liestal BL – «Wahrzeichen für ein paar ‹Fuffzgerli› verschandelt» 

1 / 6 «Gopf, warum wird heute einfach nicht mehr Sorge getragen?» ärgerte sich die Baselbieterin Jolanda Eggenberger über den Einbruch beim Aussichtsturm Schleifenberg. Ihren Frust tat sie danach auf Twitter kund. Privat Der Zugang zur Drehtür wurde mit schwerem Gerät aufgebrochen. Vorerst ist der unbeaufsichtigte Zugang zum Turm darum nicht mehr möglich. Privat Die Täterschaft leerte die Kassette mit dem Eintrittsgeld. Die Beute beträgt einige Hundert Franken, der Sachschaden dagegen mehrere Tausend Franken. Privat

Darum gehts Der Aussichtsturm auf dem Schleifenberg in Liestal wurde von Einbrechern heimgesucht.

Mit schweren Gerätschaften wurde der Eingangsbereich aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen.

Die Schäden sind so gravierend, dass der Turm zurzeit nicht mehr unbeaufsichtigt betreten werden darf.

«Gopf, warum wird heute einfach nicht mehr Sorge getragen?», ärgerte sich Jolanda Eggenberger am Donnerstag auf Twitter. Auf einer Wanderung wäre die Baselbieterin gerne auf den Aussichtsturm beim Schleifenberg in Liestal gestiegen. Doch der Vorfreude auf Weitsicht folgte rasch Ernüchterung. Grund dafür waren ein Aushang und Absperrband am Eingang des Turmes. «Wegen Einbruchs und sehr grosser Sachbeschädigung», heisst es da, sei der Turm zurzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt.

«Ich freute mich auf die Rundumsicht auf dem Aussichtsturm und deshalb war ich ziemlich enttäuscht, als ich das Schild sah. Offenbar muss heute alles überwacht werden, damit kein Vandalismus betrieben wird», so Eggenberger. Bei gutem Wetter sieht man vom «Liestaler Eiffelturm», wie er von Baselland Tourismus beworben wird, bis in die Alpen.

«Mit einer Fräse zerschnitten sie das Metall»

Die Einbrecher suchten den Turm Ende Februar im Zeitraum um den 22. und 23. heim. Mit schweren Gerätschaften wie Fräse, Brechstangen und grober Gewalt wurde der Eingang aufgebrochen, um die Geldkassette des Turmes zu entfernen.

«Es ist unglaublich, wie man ein Wahrzeichen so verschandeln kann und all das nur für ein paar 50-Rappen-Stücke», sagt Marcel Wunderlin, der Hüttenwart des Turmes. Wunderlin ist verärgert: «Es ist einfach nicht schön, wenn Menschen so etwas tun.»

Reparaturkosten übersteigen die Beute deutlich

Der Schaden an dem 1891 erstmalig erbauten Aussichtsturm beträgt 3000 bis 5000 Franken. «Einen Teil übernimmt die Versicherung, für den Rest müssen wir vermutlich selber aufkommen», so Wunderlin. Die Polizei wurde sofort informiert und Untersuchungen seien im Gange.

Die Einbrecher erbeuteten mehrere 100 Franken. Die Täterschaft ist unbekannt und die Polizei ist am Fall dran. «Vor Ort haben wir eine Spurensuche durchgeführt», so Adrian Gaugler Mediensprecher der Polizei Basellandschaft. Doch der Zugang zur Aussichtsplattform ist schon jetzt wieder möglich, allerdings nur an Sonntagen.