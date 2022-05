Krieg in der Ukraine : Waisenkind Kira (12) war in den Fängen der russischen Armee – bis ihr Opa sie rettete

Alexsandr Obedinsky hält seine Enkelin Kira in den Armen. Das Kind lebte mit seinem Vater in Mariupol. Vater Evgeny kam kurz nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine ums Leben. Kira (12) floh mit ihrer Stiefmutter und ihren Halbgeschwistern, dabei wurde das Mädchen durch Schrapnell verletzt.

Darum gehts Kira (12) wurde bei einem Angriff in Donezk verletzt.

Russische Soldaten brachten sie in ein Spital, doch dem Kind drohte die Überlieferung nach Russland.

Ihr Grossvater wandte sich an die ukrainische Regierung für Hilfe – und wurde erhört.

Was die zwölfjährige Kira aus Mariupol in den letzten zwei Monaten durchgemacht hat, ist kaum vorstellbar: Das Waisenkind kam verletzt in ein Spital in der von Separatisten kontrollierten Donbass-Region Donezk. Kira drohte die gewaltsame Überführung nach Russland – hätte ihr Grossvater sie nicht rechtzeitig gefunden.

Als der russische Einmarsch in Mariupol begann, fanden Kira, ihr Vater Evgeny und seine neue Lebenspartnerin Anya mit deren Kindern in einem Keller eines Nachbarhauses Zuflucht. Bei einer Attacke wurde das Gebäude getroffen: Kira, ihre Stiefmutter Anya sowie die anderen Kinder konnten rechtzeitig von Rettungskräften aus den Trümmern gezogen werden. Ihr Vater Evgeny überlebte jedoch nicht. So blieb Kira als Waise zurück, denn die leibliche Mutter war zwei Wochen nach Kiras Geburt gestorben.

Kira wäre nach Russland gebracht worden

Anya versuchte, mit allen Kindern aus Mariupol zu fliehen, doch als die Gruppe durch die Trümmer der zerstörten Stadt lief, stand eines der Kleinen auf einer Mine. Kira wurde von einem Schrapnell getroffen und geriet in die Fänge russischer Soldaten. Diese brachten das Kind blutend im Gesicht und am Körper in das Regionalspital von Donezk.

Während das russische Staatsfernsehen die Behandlung des Mädchens im Spital als Beispiel für die humanitären Werte der pro-russischen Streitkräfte feierte, erhielt ihr Grossvater Alexsandr Obedinsky in Kiew einen Anruf seiner Enkelin. Die Zwölfjährige erzählte ihm, was passiert war und dass sie sich auf dem Weg der Besserung befand. Doch eines beunruhigte den 67-Jährigen ausserordentlich: Seine Enkelin könnte als Zivilistin bald nach Russland verfrachtet werden.

Tagelang auf der Reise von Donezk nach Kiew

Obedinsky versuchte mit allen Mitteln, dies zu verhindern. «Ich habe alles versucht, um jemanden zu finden, der mir helfen könne», sagt er zur britischen Zeitung «The Guardian». «Ich habe an alle Türen geklopft, an das Rote Kreuz, an unsere Regierung, an jeden.»

Am 15. April erhielt der Mann schliesslich einen Anruf der ukrainischen Vizepremierministerin Irina Vereshchuk. Sie meinte, es sei möglich sei, Kira zurückzubekommen, dafür müsse der Grossvater aber bereit sein, mit Sicherheitsgarantien von Präsident Wolodimir Selenski, nach Donezk zu reisen. Zwei Tage später ging es los.

«Wir fuhren zunächst nach Polen, von Polen in die Türkei, von der Türkei nach Rostow in Russland und dann von Rostow nach Donezk», erzählt Obedinsky. «Wir verbrachten die Nacht dort und am Morgen brachten sie mich zu Kira.»