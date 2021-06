Auf Comer See : Wakeboarder überfahren anderes Motorboot – Mann (22) stirbt

Wieder ein tödliches Bootsunglück auf einem italienischen See: Am Freitagabend kollidierte ein Motorboot auf dem Comer See mit einem Mietboot – ein 22 Jahre alter Italiener wurde dabei getötet.

Darum gehts Auf dem Comer See sind zwei Motorboote kollidiert. Dabei starb ein 22 Jahre alter Student.

Die Fahrerin des anderen Bootes hatte das Mietboot übersehen.

Schon vor einer Woche war es auf einem italienischen See zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Knapp eine Woche nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee ist es auch auf dem norditalienischen Comer See zu einem Unglück mit einem Todesopfer gekommen. Die Feuerwehr bestätigte den Unfall, der sich am Freitagabend in der Kommune Lenno am Westufer des bei Urlaubern beliebten Sees ereignete. Dort seien zwei Motorboote zusammengeprallt.

Ein 22-jähriger Italiener sei dabei ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt, hiess es von der zuständigen Polizei in der Provinz Como am Samstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Beim Opfer handelt es sich um den Wirtschaftsstudenten Luca Fusi aus Guanzate südlich von Como. Wie «Milano Today» berichtet, war er mit zwei Freunden auf einem Mietboot, als sie von einem mit elf belgischen Touristen besetzten Wakeboard-Motorboot gerammt wurden. Offenbar hatte die Frau, die das Boot lenkte, das andere Boot übersehen. Die Ermittler untersuchen den Fall nach Angaben der Polizei derzeit noch. Eine abschliessende Unglücksursache gebe es noch nicht.

Ermittlungen am Gardasee wegen Totschlags

Vor rund einer Woche hatten eine Italienerin und ihr Freund am Gardasee bei einem Bootsunglück auf dem Gardasee ihr Leben verloren. Ein Motorboot, besetzt mit zwei 52 Jahre alten Männern aus München, stiess Ermittlungen zufolge mit dem Boot der beiden Ortsansässigen zusammen.

Gegen die Deutschen wird wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung ermittelt, weil sie nach der Kollision nicht zum Helfen angehalten haben sollen.

