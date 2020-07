Tahlequah erwartet Baby

Wal, der sein totes Kalb 17 Tage lang herumtrug, ist wieder schwanger

Die Walmutter Tahlequah ist zwei Jahre nachdem sie ihr totes Kalb über Tausende Kilometer durch den Ozean trug, wieder schwanger. Dass Tahlequah schwanger ist, ist ein Lichtblick für die Walpopulation, die vom Aussterben bedroht ist.

Sie wollte ihr Kind nicht loslassen

Jedes Mal, wenn der leblose Körper des Kalbs drohte unterzugehen, hob die Mutter ihn wieder an die Oberfläche. Der Abstand zwischen ihr und ihrer Gruppe, die mehrere Tausend Kilometer zurücklegten, vergrösserte sich so immer mehr. Nach 17 Tagen liess sie ihr Kalb dann los.

Das Junge sei das erste innerhalb eines Jahres gewesen, das die Orca-Mutter lebendig gebar. Laut der «National Oceanic and Atmospheric Administration» ist die Orca-Population im Nordwesten des Pazifiks bedroht. Es gebe nur noch 73 Wale ihrer Art in der Region. Das «Center for Whale Research» liess verlauten, dass mehrere Wale zur Zeit schwanger seien, was ein gutes Zeichen für die Wale ist. Das Aussterben der Wale und die vielen Totgeburten sind auf die mangelnde Nahrung im Pazifik zurückzuführen, für die wiederum die Überfischung der Meere verantwortlich ist.