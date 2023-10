Walchwil: Frau stürzt mit Porsche beim Friedhof drei Meter in die Tiefe

Eine Frau stürzte am Samstagnachmittag mit einem Porsche drei Meter in die Tiefe.

Am Samstagnachmittag verunfallte in Walchwil eine Frau mit dem Auto. Sie fuhr aus bisher unbekannten Gründen beim Friedhofparkplatz mit einem Porsche durch ein Blumenbeet, durchbrach eine Hecke und stürzte danach rund drei Meter in die Tiefe.