Wald ZH: Gaetano Cirisano (50) wird seit Donnerstag vermisst

Am 2. November wurde Gaetano Cirisano zuletzt in Wald ZH gesehen.

Der 50-jährige Gaetano Cirisano wurde zuletzt am Donnerstagmorgen, 2. November an seinem Wohnort in Wald gesehen. Seither wird er vermisst. Gemäss Angaben der Kantonspolizei ist er etwa 195 cm gross, von fester Statur, hat kurze Haare/Glatze und weist eine leicht gebückte Haltung auf. Er habe dunkle Jeans, eine dunkelblaue Winterjacke sowie dunkelblaue Turnschuhe mit weisser Sohle getragen.