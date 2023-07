Haben die Waldbrände etwas mit dem Klimawandel zu tun?

1 / 9 Nach Angaben eines Regierungssprechers brachen in Griechenland im Juli an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen durchschnittlich 50 Waldbrände pro Tag aus, an einem Wochenende waren es sogar 64. Getty Images Der Mittelmeerraum erhitzt sich nach Daten des Weltklimarats IPCC schon jetzt stärker als der Durchschnitt der Erdregionen. Die Temperatur liege dort bereits 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, was zu einem entsprechenden Anstieg bestimmter Extremereignisse geführt habe. Getty Images Dr. Matthew Kasoar vom Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society des Imperial College in London erklärte gegenüber «The Independent», dass sich die Brände aufgrund der Trockenheit leichter ausbreiten können. Getty Images

Darum gehts In Südeuropa wüten nach einer beispiellosen Hitzewelle grosse Waldbrände.

Laut einer Analyse des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution (WWA) ist die extreme Hitze, unter der der Mittelmeerraum leidet, ohne den menschengemachten Klimawandel «praktisch unmöglich».

Ausgetrocknete Böden, durch Menschen veränderte Vegetationen und auch Brandstiftung geben dem Feuer neue Nahrung.

Das ist passiert

Anhaltende Hitze und Flammenmeere, die sich kaum unter Kontrolle bringen lassen: In vielen Ländern am Mittelmeer haben die Feuerwehrleute gegen unzählige Grossbrände gekämpft. Davon betroffen waren neben den griechischen Ferieninseln Rhodos, Korfu und Euböa, Sizilien in Italien und Korsika in Frankreich sowie die ebenfalls bei Touristen beliebten Orte Dubrovnik in Kroatien und Sintra in Portugal.



Griechenland ist jedoch am stärksten betroffen. Nach Angaben eines Regierungssprechers brachen im Juli an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen durchschnittlich 50 Waldbrände pro Tag aus, an einem Wochenende waren es sogar 64.

Laut einer Analyse des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution (WWA) vom Dienstag ist die extreme Hitze, unter der neben dem Mittelmeerraum auch Teile Nordamerikas und Chinas derzeit leiden, ohne den menschengemachten Klimawandel «praktisch unmöglich».

Touristen mussten vor dem Flammen auf der griechischen Ferieninsel Rhodos fliehen.

Das spricht für den Klimawandel

Der Mittelmeerraum erhitzt sich nach Daten des Weltklimarats IPCC schon jetzt stärker als der Durchschnitt der Erdregionen. Die Temperatur liege dort bereits 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, was zu einem entsprechenden Anstieg bestimmter Extremereignisse geführt habe, berichtet er in einem Report von 2022. Im Erddurchschnitt seien es 1,1 Grad Erwärmung. «Vor allem im nördlichen Mittelmeerraum sind Dürren häufiger und intensiver geworden.» Im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts werden laut IPCC die Luft- und die Meerestemperatur und daraus folgende Extreme im Mittelmeerraum wahrscheinlich weiterhin stärker als im globalen Schnitt ansteigen.

Dr. Matthew Kasoar vom Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society des Imperial College in London erklärte gegenüber «The Independent», dass sich die Brände aufgrund der Trockenheit leichter ausbreiten können: «Das Brandrisiko steigt rapide an, wenn es Perioden mit anhaltend heissem Wetter gibt, die die Böden und die Vegetation vollständig austrocknen.» Der Klimawandel habe die Schwere, Häufigkeit und Dauer von Hitzewellen erhöht, fügte er hinzu.

Auf Sizilien brennt es seit einigen Tagen in der Region rund um Palermo. Während der Heimfahrt befand sich hier eine Mutter mit ihrer Tochter plötzlich in einer unangenehmen Situation.

Diesen Einfluss hat der Tourismus

Eine natürliche Entstehung von Feuer, wie beispielsweise durch Blitzschlag, sei in Europa selten, wie Professor Johann Georg Goldammer vom Global Fire Monitoring Center des Max-Planck-Instituts gegenüber dem «Mitteldeutschem Rundfunk» (MDR) sagt. Im Durchschnitt betreffe dies nur ein bis drei Prozent der Brände. «Der Rest ist vom Menschen gemacht», sagt er.



Dort, wo heute der Tourismus blühe, seien Landwirtschaft und Weidewirtschaft zurückgegangen. Das habe zur Folge, dass das Land zuwachse und es durch Strauch und Baumvegetation wieder eingenommen werde. Genau dort finde das Feuer Nahrung. Das sei vor 40 bis 50 Jahren nicht der Fall gewesen. Goldammer verweist zudem auf die Corona-Pandemie. Als es damals weniger Tourismus und Flugbewegungen gegeben habe, habe die Umwelt «aufgeatmet».



Das gleiche Bild bietet sich übrigens auch in der Schweiz. «Rund 90 Prozent der Waldbrände in der Schweiz entstehen durch menschliches Zutun: unvorsichtiges Handeln oder Brandstiftung. Allerdings erhöhen niederschlagsarme Perioden oder extreme Trockenheit, wie sie seit einigen Jahrzehnten häufiger auftreten, die Gefahr von Bränden», schreibt die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.

Im Kanton Wallis gab es kaum Niederschläge. Der Waldbrand oberhalb von Bitsch weitete sich schnell aus.

Gelegte Brände

Brandstifter werden beschuldigt, zumindest einige der Brände in Griechenland gelegt zu haben, obwohl Brandstiftung eigentlich nur eine geringe Ursache für Waldbrände in Griechenland ist. Von den vergangenen griechischen Waldbränden mit nachgewiesener Brandursache wurden 23 Prozent durch Brandstiftung verursacht.

Vertreter der Gewerkschaft der Polizei und der Feuerwehr dämpften jedoch die Erwartungen, dass die Verantwortlichen überhaupt gefunden werden. Die Chancen seien erfahrungsgemäss gering, dass diejenigen ermittelt würden, die absichtlich und heimlich Feuer gelegt hätten, sagte die Gewerkschaft im Staatsrundfunk.

In den meisten Fällen wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung gehandelt habe. So war in Athen Anfang Juli ein Grossbrand im Westen der Stadt ausgebrochen. Zwei Männer wurden letztlich dafür verantwortlich gemacht; sie hatten den Ermittlungen zufolge im Freien Schweissarbeiten vorgenommen.

