Schweizer Touristen in Sorge - Waldbrände in der Südtürkei bedrohen Ferienstrand

Vom Hotelbalkon und am Strand – die Menschen filmen die Auswirkungen der Waldbrände in der Türkei.

Dichter Rauch über dem Ferienort Side: «Wir waren gerade im Fitness und wollten unsere Sachen auf den Balkon hängen, da haben wir den Rauch gesehen», erzählt eine Leserin, die mit ihrem Partner gerade Ferien in der Südtürkei macht. Sie hätten schon ein «mulmiges Gefühl» und wollten sich erst mal bei der Rezeption informieren. Auch andere News-Scouts schicken Bilder und Videos von den dichten Rauchwolken, die von Manavgat im Raum Antalya herziehen.

Obwohl es stark windet und Hubschrauber umherfliegen, hätten die Leute noch keine Angst, schreibt ein News-Scout. «Wir haben uns beim Personal vom Hotel informiert. Wir sind am Hotelstrand und die Leute sind entspannt.» Am vorigen Tag sei es 42 Grad heiss gewesen. Eine Leserin schreibt: «Viele baden unbeirrt weiter, es ist ein für uns unbekanntes Erlebnis – wir verlassen uns auf die Instruktionen des Hotelpersonals.»

Löschhelikopter und Flugzeuge kreisen in der Gegend.

Die Rauchwolken sind bis in die Touristenorte bei Side zu sehen.

Stadtzentrum bedroht

Gerade erst bedrohte ein Waldbrand mehrere Vororte der griechischen Hauptstadt Athen , jetzt kämpft also auch die Türkei mit dem Feuer. Laut Medienberichten sind in Antalya zwei Waldbrände entfacht, die nur schwer unter Kontrolle zu kriegen sind und bereits zu Evakuierungen von drei Wohngebieten geführt haben.

Auch das Stadtzentrum der Grossstadt am Mittelmeer sei bedroht. Mehr noch: Die Flammen bewegen sich offenbar in Richtung einer Autobahn und zweier Tankstellen. Man versuche, das Feuer mit Schläuchen in den Griff zu kriegen, Anwohner würden ebenfalls helfen und mit Wasserflaschen gegen das Feuer ankämpfen.