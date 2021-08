Hitzewelle in Griechenland - Waldbrände verbrennen Pfoten von zurückgelassenen Hunden

Während der einwöchigen schweren Hitzewelle brachen in der vergangenen Woche in ganz Griechenland mehr als 500 Waldbrände aus. Als sich die Flammen in Wäldern und grünen Wohngebieten bis zu den Stadträndern ausbreiteten, wurden Tausende von Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu evakuieren. Sie taten es umgehend, teils auch hektisch. Dabei liessen viele ihre Haustiere zurück, auch herrenlose Hunde gerieten in Gefahr.