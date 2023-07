Waldbrand auf Rhodos: Die Situation am Flughafen

In Griechenland spitzt sich die Lage auf der Ferieninsel Rhodos nach Ausbruch eines Waldbrandes in der Mitte der Insel zu. Dort mussten am Samstag zwei Dörfer und mehrere Hotels evakuiert werden. Betroffene Touristen versuchen, die Insel zu verlassen, was sich mitunter als schwierig erweist, wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten berichtet, der sich ebenfalls am Flughafen befindet. «Alle wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Schweiz und nach Deutschland.» Am Flughafen von Rhodos sieht er Kinder, «die in Plastiksäcken auf dem Boden schlafen.» Und je später es werde, desto mehr Menschen würden kommen.