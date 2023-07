Rhodos Griechenland Waldbrand: Evakuierung und Nacht im Freien

1 / 7 Der Himmel färbt sich rot und schwarz. 20min/News-Scout «Jetzt fällt die Asche auf uns nieder», so ein News-Scout. 20min/News-Scout Die Userin wurde aus ihrem Hotel evakuiert und musste die Nacht im Freien verbringen. 20min/News-Scout

Darum gehts Die seit drei Tagen tobenden Waldbrände gerieten am Samstagnachmittag ausser Kontrolle.

Hotels mussten evakuiert werden.

Touristen versuchen, die Insel zu verlassen.

Andere sitzen fest und wissen noch nicht, wie es weiter geht.

In Griechenland spitzt sich die Lage auf der Ferieninsel Rhodos nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in der Mitte der Insel zu. Dort mussten am Samstag zwei Dörfer und mehrere Hotels evakuiert werden.

Evakuiert werden musste auch ein News-Scout. Sie berichtet, wie sie aus ihrem Hotelzimmer in Gennadi an der Südost-Küste der Insel evakuiert wurde. «Unsere Koffer sind noch im Zimmer und wir sind irgendwo weiter weg vom Feuer gebracht worden. Wir mussten draussen schlafen und sind einfach hilflos der Situation ausgeliefert.»

Man spüre die Verzweiflung, sagt sie über den Moment, als sie und andere Gäste evakuiert wurden. «Wir wussten einfach nicht, wie es um uns steht.» Die Nacht sei einigermassen ruhig verlaufen. «Doch gegen vier Uhr morgens wurde es plötzlich kalt – jetzt fällt die Asche vom Himmel.»

«Alle wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Schweiz» Touristin auf Rhodos

Jene, die können und wollen, versuchen, die Insel zu verlassen, was sich mitunter als schwierig erweist, wie ein weiterer News-Scout gegenüber 20 Minuten berichtet, der sich am späten Samstagabend ebenfalls dort befindet. «Alle wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Schweiz und nach Deutschland.» Am Flughafen von Rhodos sieht er Kinder, «die in Plastiksäcken auf dem Boden schlafen». Und je später es werde, desto mehr Menschen würden kommen.

Der User sei selbst nicht direkt von den Evakuierungen betroffen gewesen, er habe am Samstagabend sowieso zurück nach Zürich fliegen wollen.

Auf der Ferieninsel Rhodos brennt es seit fünf Tagen. Über 30’000 Menschen mussten am 22. Juli 2023 evakuiert werden. 20 Minuten

Die Situation am Flughafen beschreibt der News-Scout als angespannt, insbesondere bei jenen, «die kein Englisch können und nicht wissen, wohin sie sollen». Er berichtet von einem Gespräch mit Franzosen: «Sie erzählten uns, dass ihr Hotel niedergebrannt ist.» Es gebe Leute, die alles verloren hätten.

Das Personal am Flughafen würde Plastiksäcke verteilen, damit keiner frieren müsse. Aber abgesehen davon, gebe es nur spärliche Informationen. «Es ist chaotisch.» Ob sein Flug noch abheben werde, wisse er zum jetzigen Zeitpunkt nicht. «Flugzeuge landen verspätet oder werden annulliert.»

Stromausfälle im Norden

Von den Waldbränden scheinen nicht alle gleich betroffen zu sein – je nachdem, wo man sich auf der Insel befindet. So berichtet ein News-Scout, dass sie sich gerade unweit von Rhodos-Stadt aufhalte. «Hier merkt man gar nichts von den Bränden, ausser den Lösch-Helikoptern, die immer wieder fliegen.» Auch bei einem Ausflug ins weiter südlich an der Ostküste gelegene Faliraki habe man nicht viel davon mitbekommen. «Jedoch hatten wir mehrere Stromausfälle am Abend – laut Restaurantbesitzer aufgrund des Feuers.»

Gleiches berichtet ein anderer News-Scout, der sich in Faliraki aufhielt und am Samstagabend Rhodos mit einem regulär gebuchten Flugzeug verliess. «Bis auf Stromausfälle und die Rauchwolken am Himmel hat man nichts davon gemerkt.»

