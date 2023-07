Waldbrand bei Bitsch: Neue Taktik ab Montag

Ausschnitte aus einer E-Mail von Philipp Perren, Verwaltungsratspräsident der Air Zermatt, wurden am Dienstag im «Walliser Bote» publiziert. Darin soll sich dieser am Einsatz der Armee in Bitsch VS gestört und gedroht haben, seine Helikopter abzuziehen. Der Air Zermatt wurde vorgeworfen, aus Geldgründen den Einsatz der Armee zu verurteilen. Das streitet der CEO am Mittwochmittag ab. In einer Medienmitteilung schreibt Gerold Biner, dass das vorrangige Ziel seiner Einsatzkräfte sei, den Brand so schnell wie möglich zu löschen und dabei das Leben von Menschen und ihr Eigentum zu schützen. «In dieser Phase spielt Geld keine Rolle, denn unser Hauptfokus liegt auf der Sicherheit und dem Schutz der betroffenen Gemeinden und deren Bewohner.»