Hohtenn (VS) – Waldbrand bei der BLS-Bahnlinie ausgebrochen

Am Samstagabend brach in einem Waldstück bei Hohtenn und der BLS-Bahnlinie ein Brand aus, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung. Das Feuer wurde der Einsatzzentrale gegen 19 Uhr gemeldet, etwa 90 Feuerwehrleute waren anschliessend am Boden im Einsatz. Zudem unterstützten drei Helikopter der Air-Zermatt und der Air-Glaciers sowie Lösch- und Rettungszüge der BLS und der SBB die Löscharbeiten.