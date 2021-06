USA : Waldbrand in Nordkalifornien breitet sich aus

Ein Blitzschlag hat vor wenigen Tagen im Norden des Bundesstaats Kalifornien einen Waldbrand ausgelöst. Winde, Trockenheit und Hitze haben das Feuer noch begünstigt.

In Nordkalifornien kämpften am Dienstag rund 800 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand an, der sich innerhalb kurzer Zeit rasch ausgebreitet hatte. Nach Mitteilung der Feuerwehr waren in dem Bezirk Siskiyou County nahe der Ortschaft Weed eine Fläche von rund 54 Quadratkilometern betroffen.