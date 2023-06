Balm: Feuerwehr löscht Waldbrand

Der Waldbrand in Balm bei Günsberg SO brach in unwegsamem Gelände aus.

Die Waldbrandgefahr steigt an vielen Orten in der Schweiz.

Am frühen Mittwochvormittag gelang es der Feuerwehr in Balm bei Günsberg SO, einen Waldbrand zu löschen. Die Meldung ging laut Communiqué der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 6.15 Uhr ein. Die aufgebotenen Einsatzkräfte fanden die Brandstelle schliesslich oberhalb der Ruine Balm in unwegsamem Gelände.