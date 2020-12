1 / 8 Zu Weihnachten dürfen voraussichtlich weiterhin maximal zehn Personen – möglichst aus höchstens zwei Haushalten – miteinander feiern. Getty Images Obwohl sich viele Wälder in der Schweiz in Privatbesitz befinden, sind alle Wälder öffentlich zugänglich. Getty Images Das BAG rät zur Minimierung des Corona-Ansteckungsrisikos zu Aktivitäten im Freien wie etwa einer Fackeltour im Wald oder einer Waldweihnacht. Getty Images

Darum gehts Das BAG empfiehlt, aufgrund der Infektionszahlen Weihnachten im Wald zu feiern.

Bei den Waldeigentümern sorgt das für Nervosität.

Bereits während Corona haben Littering und Beschädigungen im Wald zugenommen.

Wald Schweiz empfiehlt, in der Nacht lieber nicht in den Wald zu gehen.

«Die Situation ist beunruhigend in unserem Land. Eine dritte Welle können wir uns nicht erlauben», sagt Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz am Freitag. Dass die Corona-Situation in der Schweiz derart kurz vor Weihnachten noch nicht unter Kontrolle ist, beunruhigt die Regierung. Ein «Thanksgiving-Effekt» wie in den USA, wo es in der Woche nach dem Feiertag Thanksgiving zu einer starken landesweiten Zunahme der Ansteckungen kam, will man verhindern.

Zu Weihnachten dürfen daher voraussichtlich weiterhin maximal zehn Personen – möglichst aus höchstens zwei Haushalten – miteinander feiern. Wie Daniel Dauwalder vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Gespräch mit 20 Minuten sagte, rät das BAG zur Minimierung des Ansteckungsrisikos zu Aktivitäten im Freien – wie etwa einer Fackeltour im Wald oder einer Waldweihnacht.

Obwohl sich viele Wälder in der Schweiz in Privatbesitz befinden, sind alle Wälder öffentlich zugänglich. Beim Verband der Waldeigentümer, Wald Schweiz, sorgt die Empfehlung des BAG darum für Nervosität: «Das freie Betretungsrecht im Wald – Tag und Nacht – wird von den Waldeigentümern nicht infrage gestellt», sagt Sprecher Urs Wehrli. «Wir Waldeigentümer fürchten uns aber schon etwas vor der Festerei im Wald.»

Littering im Wald nahm während Corona-Zeit zu

Sorgen mache man sich derweil weniger um das Eigentum, als um gewisse Auswüchse, wenn eine Minderheit den gesunden Menschenverstand vergesse, so Wehrli. Bereits während Corona sei es zu einem gewachsenen Zulauf in den Schweizer Wald gekommen. Über die negativen Folgen davon sei der Verband nicht erfreut. «Littering, Beschädigungen und Konflikte unter den Waldbesuchern haben zugenommen», sagt Wehrli.

Die BAG-Empfehlung zu Weihnachten im Wald sehe er insbesondere kritisch, weil durch den nächtlichen Waldbesuch viele Tiere gestört würden, die auf die Nachtruhe angewiesen seien. «Störungen im Winter sind zusätzlich problematisch, weil die Tiere in der kalten Jahreszeit mit den Energiereserven haushälterisch umgehen müssen.»

Daher empfehle Wald Schweiz, nachts lieber nicht in den Wald zu gehen. «Und wenn doch, dann nur in kleinen Gruppen, an fix eingerichteten Plätzen an bereits vorhandenen Feuerstellen», sagt Wehrli. Schäden an Bäumen seien zu vermeiden, die Weihnachtsdekoration, den Abfall und Essensreste soll man wieder mitnehmen. «Verzichten Sie insbesondere auf Feuerwerk und Knaller.»

«Sich im Wald erholen und Kraft tanken»

Dass in der Schweiz alle Wälder öffentlich zugänglich sind, obwohl sie sich oft in Privatbesitz befinden, sei ein grosses Privileg, um das man uns in anderen Ländern beneide, sagt Wolfgang Bollack, Sprecher der Baudirektion des Kantons Zürich. «Wir freuen uns, wenn die Bevölkerung von dieser Möglichkeit Gebrauch macht und sich in den Wäldern erholt und Kraft tankt.» In der jetzigen Corona-Situation sei das «besonders wertvoll».

Jedoch solle man sich dabei bewusst sein, dass der Wald immer jemandem gehöre, so Bollack. «Entsprechend sollte man sich auch so verhalten, wie wenn man bei jemandem zu Gast ist.» Nicht vergessen dürfe man, dass der Wald ein sensibles Ökosystem sei. «Sowohl die Wildtiere als auch die Vegetation reagieren empfindlich auf Störungen.» Auch Bollack rät dazu, die Wege im Wald nicht zu verlassen und nur an eingerichteten Picknickplätzen zu verweilen. Auf laute Musik und Partys sei möglichst zu verzichten. «Auf den traditionellen Baumschmuck zu Weihnachten im Wald ebenso.» In diesem Sinne haben auch bereits einzelne Gemeinden, wie etwa Reinach BL, ihre Anwohner darauf hingewiesen, dass etwa Baumkerzen oder Lametta unerwünscht sind.