Schleuser verunfallen auf Flucht vor Polizei – sieben Tote

Am Steuer des Wagens sassen offenbar Schlepper.

Der Mercedes Vito prallte in die Leitplane und überschlug sich.

Beim Unfall eines mutmasslichen Schleuserfahrzeugs auf der Autobahn 94 in Bayern sind mindestens sieben Menschen gestorben und mehrere schwer verletzt worden. Der mit mehr als 20 Personen völlig überfüllte Transporter war beim Versuch, einer Polizeikontrolle davonzufahren, von der Strasse abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Stand 6.50 Uhr sprach die Polizei von sieben Toten, die Lage war allerdings unübersichtlich. Alle Insassen wurden mindestens leicht verletzt, teilweise erlitten sie schwerste Verletzungen. Sie wurden in umliegende Spitäler gebracht.