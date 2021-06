Kleiner Schwarzfahrer : Waldmaus sorgt in Interregio zwischen Bern und Zofingen für Aufsehen

Auf ihrer frühmorgendlichen Zugfahrt wurde Leserin Corinna auf eine Maus aufmerksam. Einfangen liess sich der wendige kleine Nager nicht.

Im Interregio 15 zwischen Bern und Zofingen reiste am frühen Donnerstagmorgen ein blinder Passagier mit: eine Maus. Leserin Corinna wurde durch andere Fahrgäste auf den kleinen Säuger aufmerksam gemacht – und hatte sogleich Mitleid mit ihm: «Ich dachte nur: Das arme Ding kann doch in diesem Zug unmöglich überleben.» Also habe sie versucht, die Maus mit einem Taschentuch zu fangen, um sie beim nächsten Halt in die Freiheit zu entlassen. Quer durch den Waggon sei die gerannt, erzählt Corinna – vergebens: «Die Maus war einfach zu schnell für mich. Bis ich jeweils zugegriffen hatte, war sie schon längst weg.» Wie die Geschichte ausging, weiss die News-Scout nicht – in Zofingen musste sie aussteigen.

Laut Anouk Taucher von Stadtwildtiere handelt es sich im vorliegenden Fall um eine Waldmaus. Diese seien erkennbar an den grossen Ohren und Augen sowie am weissen Bauch und dem dunklen Rücken. Keine andere Mäuseart sei so häufig im Schweizer Siedlungsraum anzutreffen wie die Waldmaus, erklärt die Wildtierbiologin. Als «typischer Kulturfolger» habe sie sich sehr gut an das Leben in der Stadt angepasst. Taucher rät eher davon ab, eine Maus einzufangen, so wie dies die Leserin beabsichtigt hatte. «Sie könnte einen beissen.» Ratsamer sei, die Sichtung dem Zugpersonal zu melden. Dieses könne dann beispielsweise eine Falle aufstellen und das Tier später freilassen.