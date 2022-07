Gossau SG: Waldrodung für Deponie – Gegner fürchten um ihr Naherholungsgebiet

Umweltorganisationen unterstützen den Bau

«Alle verursachen Aushub, keiner will Deponien»

Neben dem Nutzenbuecherwald sind im Kanton St. Gallen derzeit noch weitere Deponie-Projekte in Planung. Eine definitive Baubewilligung gibt es aber noch für keine. Der Bedarf an neuen Deponien ist gross, da bestehende voll sind oder demnächst voll werden. Beliebt sind solche Bauvorhaben in der Bevölkerung nicht, wie auch Tensing Gammeter, Sektionsleiter Abfall und Rohstoffe beim Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen, weiss. Es sei ein typisches Nimby-Phänomen (Englisch für «Not in my backyard», also «Nicht in meinem Garten»). «Wir alle verursachen solchen Aushub, niemand will ihn aber in seiner Nachbarschaft deponieren», so Gammeter.