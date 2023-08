Rhein: Man setzt Leben aufs Spiel und rettet Person vor Ertrinken

Ein 57-jähriger LKW-Fahrer ging mit weiteren Kollegen trotz ausgeschildertem Badeverbot zum Baden an das deutsche Rheinufer, in der Nähe von Koblenz. Wie die Polizei Baden-Württemberg mitteilt, stieg der Mann dort trotz ausgeschildertem Badeverbot ins Wasser. «Er begab sich zunächst alleine ins Wasser, als er offensichtlich in einen Strudel geriet und um Hilfe schrie. Die Strömung sei an der Stelle so stark gewesen, dass er unter Wasser gezogen wurde.»

«Hinterherzuspringen und sich damit selber in Gefahr begeben, ist die letzte Option in so einer Situation», sagt Christoph Merki von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft. Zunächst solle man versuchen, der Person in Not eine Auftriebshilfe zuzuwerfen oder ihr etwas zureichen, woran sie sich festhalten kann. «Entscheidet man sich dann wirklich, selbst ins Wasser zu gehen, ist es ratsam, etwas mitzunehmen, das einem Auftrieb gibt.» Obwohl er diesen Fall nicht spezifisch kenne, schätzt Merki die Gefahr, in die sich der Retter begeben hat, als hoch ein.