Walenstadt: Er fiel hunderte Meter in die Tiefe – Berggänger tödlich verunglückt

Am Samstagabend ist ein 47-jähriger Deutscher am Berg im Bereich «Chriesistei» tödlich verunglückt. Der Unfallhergang wird derzeit untersucht. (Symbolbild)

Am Samstag ist ein 47-jähriger Deutscher am Berg in Walenstadt SG tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Ein Bekannter des 47-jährigen Berggängers meldete den Mann am Samstagabend als vermisst. Der Bekannte gab an, dass er nach dem Mittag noch Kontakt mit ihm hatte. Aufgrund der aufgezeichneten digitalen Route konnte festgestellt werden, dass der Vermisste im Bereich Wissenberg unterwegs sein dürfte.