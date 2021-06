Mvogo wohl Sommer-Stellvertreter - «Wales ist das wichtigste EM-Spiel» – Nati-Direktor Tami ist zuversichtlich

«Wir hatten eine optimale Vorbereitung auf die EM», fasst Pierluigi Tami die letzten Tage kurz und knapp zusammen. «Auch organisatorisch ist bislang alles sehr gut abgelaufen.» Der Nati-Direktor blickt zuversichtlich auf das Turnier, in das die Nati am nächsten Samstag starten wird. «Das erste Spiel gegen Wales ist sicher das wichtigste», sagt Tami. Doch egal, wie die Auftaktpartie ausgehen werde, man könne sich so oder so noch für die K.o.-Phase qualifizieren.