Wales: Unheimlichen Gnome warnen vor Diebstahl

Auf rätselhafte Weise geraten Weihnachtswichtel in Vorgärten der walisischen Region Broughton.

Die walisische Region Broughton wird derzeit von mysteriösen Vorfällen heimgesucht. Anwohnerinnen und Anwohner haben vermehrt berichtet, dass sie in ihren Gärten unheimliche Weihnachtswichtel gefunden haben. «Uns ist bekannt, dass Personen in der Gegend von Broughton Weihnachtswichtel in Vorgärten von Wohnhäusern abgelegt haben», erklärt ein Polizeisprecher gegenüber «Daily Mail». Die Polizei warnt, dass dahinter ein kriminelles Motiv stecken könnte.