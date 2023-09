Wales: Tierschützer klagen über Selfie-Gefahren für Ponys

Tierschützer in Wales klagen immer stärker über Touristen, die auf der Jagd nach Selfies mit wild lebenden Ponys die Tiere gefährden. Ein neugeborenes Fohlen sei in Panik geraten und von einer Klippe in den Tod gestürzt, als Schaulustige das Tier und seine Mutter immer näher an den Rand des Felsens gedrängt hätten, zitierte die BBC am Mittwoch den Landwirt Nicky Beynon, der die Ponys überwacht.