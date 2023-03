Basel: «Sowas geht gar nicht» – Drift mit Porsche an Tankstelle geht viral

Die Reifen qualmen, als der Porsche Cayenne um die Zapfsäulenanlage driftet. Vermutlich hat der Lenker das waghalsige Manöver mehrfach aufgeführt und sich dabei filmen lassen. Das Video davon ging am Sonntag viral, innert weniger Stunden erreichte es auf Tiktok über 60’000 Userinnen und User. Mehrere News-Scouts meldeten sich in der Folge bei 20 Minuten. «So was geht gar nicht», schreibt einer und kritisiert das gefährliche Verhalten des Porsche-Fahrers. An der Tankstelle seien auch noch Unbeteiligte gewesen und dadurch möglicherweise gefährdet worden.