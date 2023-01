Wallbach: Waffenhändler schoss auf Räuber und steht nun vor Gericht

«Uns wurde gesagt, dass Waffengeschäfte ausgeraubt wurden», sagt Schild. Die Information sei von der Polizei gekommen. Es sei eine ungewisse Situation gewesen, dass es Menschen in der Region gab, die versuchten, an Waffen zu gelangen. «Wir dachten zunächst an einen Überfall am Tag und sensibilisierten unsere Angestellten», sagt er.