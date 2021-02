Donald Glover und Phoebe Waller-Bridge schlüpfen schon mal in ihre neuen Rollen. Glaubs. Also irgendwie.

Unklar ist aktuell, ob Glover in der Serie flossen wird, wie er es im Quasi-Ankündigungsvideo tut.

«Fleabag»-Mastermind Phoebe Waller-Bridge (35) und «Atlanta»-Tausendsassa Donald Glover (37) zimmern die Serien-Adaption von «Mr. & Mrs. Smith» für Amazon Prime Video – und spielen gleichzeitig die Titelrollen. Das gab Amazon Studios in der Nacht auf Samstag bekannt. Als Showrunnerin fungiert Francesca Sloane, die mit Glover bereits an «Atlanta» und ausserdem an «Fargo» gearbeitet hat.