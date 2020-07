Bei grosser Razzia

Walliser Drogenbande festgenommen – inklusive Polizist und Politiker

15 Personen wurden bei einer Drogenrazzia im Wallis verhaftet. Einer der Involvierten ist ein CVPler aus Vétroz. Auch ein Walliser Polizist ist in diese Sache verstrickt.

Und auch eine Person, die ursprünglich auf der CVP-Liste für den Generalrat in Vétroz stand.

Doch nicht per se die Machenschaften dieser Gruppe geben im Wallis jetzt zu reden. Vielmehr sind es die in den Fall verwickelten Personen, die für Aufsehen sorgen. Eine der verdächtigen Personen ist nämlich ein Kantonspolizist, wie der «Nouvelliste» am Donnerstag schrieb. Dieser soll zwar nicht direkt mit den krummen Geschäften zu tun gehabt haben, jedoch soll der vermeintliche Ordnungshüter sein Amtsgeheimnis verletzt haben. Dies, indem er den Beteiligten Informationen über laufende Ermittlungen gesteckt haben soll.