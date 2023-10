Wallis: Bartgeier kollidiert mit Helikopter und stirbt

Der getötete Bartgeier wurde im Jahr 2019 in den Seealpen freigelassen. Im darauffolgenden Jahr flog er in die Schweiz. (Symbolbild)

In den Walliser Lüften kam es am 20. September zu einer äusserst unglücklichen Begegnung: Ein Helikopter kollidierte mit einem majestätischen Bartgeier namens Elena. Der Vogel überlebte den Zusammenstoss nicht. Elena war ein sieben Kilogramm schweres Weibchen, das 2019 in den Seealpen freigelassen wurde. Im darauffolgenden Jahr flog sie in die Schweiz.