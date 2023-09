Renovate Switzerland: Auch Kinder verlangsamten den Verkehr

Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Renovate Switzerland verlangsamten am Samstag den Verkehr in Sitten. Dabei handelte es sich um den dritten «langsamen Marsch» in dieser Woche in der Schweiz. Der Marsch wurden von den Behörden toleriert. Wie Renovate Switzerland in einer Mitteilung schreibt, werden diese Aktionen noch bis Mitte Oktober fortgesetzt.