Auch in den Spitälern wurden mehr an Covid erkrankte Personen aufgenommen.

Experten gehen davon aus, dass sich über die Festtage wieder mehr Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Diese Vermutung bestätigt sich nun im Wallis. In den letzten fünf Tagen sind im Kanton 620 Corona-Fälle registriert worden. Das entspricht einem Durchschnitt von 125 Fällen pro Tag, womit die Kurve wieder ansteigt, wie der «Walliser Bote» berichtet. Am 26. Dezember wurden noch 51 Fälle registriert – der Tiefstwert in der zweiten Welle. Seit dem 30. Dezember waren elf Personen mit oder an Covid gestorben.