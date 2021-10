Arbeiten in den Bergen – Wallis will Zürich und Basel die Talente wegschnappen

So steht das Wallis im Bereich Chemie, Pharmazie und Biotechnologie an zweiter Stelle nach Basel.

Nach dem Feierabend kurz auf die Skipiste oder in der Mittagspause eine Velotour über den Berg machen: Statt für Touristinnen und Touristen wirbt das Wallis neu um Bewohnerinnen und Bewohner. In einer Medienmitteilung zählt der Südschweizer Kanton zehn Gründe auf, warum das Wallis der perfekte Wohn- und Arbeitsort ist.

So gehören die Wohnungsmieten im Bergkanton zu den günstigsten in der Schweiz. Zudem weist die Region am meisten Krippen pro 1000 Kinder auf. Auch für Start-ups ist das Wallis interessant: Geht es um die Anzahl an Jungunternehmen steht der Kanton auf dem vierten Platz. Am meisten Start-ups gibts in Zürich.