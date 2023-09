Wallis: Zürcherin (26) stürzt wegen verlorenem Gegenstand in den Tod

Am Samstagnachmittag ist es im Kanton Wallis zu einem tödlichen Unfall gekommen, als zwei Wanderer auf dem Europaweg von Grächen in Richtung Europahütte in Randa unterwegs waren. Kurz nach 16 Uhr befanden sie sich in der Region oberhalb Breitmatten bei Herbriggen, schreibt die Kapo Wallis in ihrer Mitteilung.