Mit vermummtem Gesicht : Walliser (21) rast absichtlich mit 160 km/h an Radar vorbei

In Conthey VS wurde am Samstagabend ein Auto innerorts mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vom Radar erfasst. Am Fahrzeug befanden sich keine Kontrollschilder. Der Lenker hatte zudem sein Gesicht vermummt.

Die Walliser Kantonspolizei führte am vergangenen Samstagabend auf der Kantonsstrasse innerorts von

Conthey eine Radarkontrolle durch. Kurz nach 23:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Region Mittelwallis mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz entspricht dies einer Überschreitung von 102 km/h.

Kurz zuvor war der Lenker langsam fahrend an der Kontrollstelle vorbeigefahren. In der Folge entfernte er offenbar die Kontrollschilder, vermummte sein Gesicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit erneut auf die Radarkontrolle zu. Eine Patrouille der Polizei konnte den Mann sofort anhalten, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Führerausweis wurde dem Fahrer auf Platz entzogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Lenker wird zudem bei Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt verzeigt.