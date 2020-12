1 / 6 Der Kanton Zürich will die Skigebiete gesamtschweizerisch schliessen. 20 Minuten Dies, weil die Spitäler ohnehin schon überlastet sind. Deine News Die Forderung stösst auf Ablehnung, aber auch auf Zustimmung. Tamedia

Der Umgang mit der Skisaison gewann in den vergangenen Tagen und Wochen an Brisanz. Experten sind beunruhigt, dass das Coronavirus sich beispielsweise in Warteschlangen vor Skiliften rasend verbreiten könnte. Dazu kommt die ohnehin schon prekäre Lage in den Schweizer Spitälern. Wo sollen verunfallte Skifahrer medizinisch betreut werden, wenn das Gesundheitssystem ohnehin schon überlastet ist?

Der Kanton Zürich fordert deshalb einen radikalen Schritt: Gesamtschweizerisch sollen alle Skigebiete geschlossen werden. «Der Regierungsrat regt an, die Skigebiete schweizweit sofort zu schliessen. Die Spitäler im Kanton Zürich sind kaum in der Lage, zusätzliche Unfallpatientinnen und Unfallpatienten aus den Skigebieten zu versorgen», heisst es in einer Mitteilung. Es ist eine indirekte Antwort auf die Idee aus dem Kanton Graubünden, Skifahrer sollen in ihren Wohnkantonen behandelt werden und nicht dort, wo sie verunfallt sind.

Die Zürcher Forderung sorgt in den Bergkantonen für rote Köpfe. Der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay (CVP) ärgert sich auf Twitter öffentlich. Gegenüber «CH Media» spricht er Klartext: «Es kann doch nicht sein, dass just die Kantone, die in den letzten Wochen nichts gemacht haben, nun mit dem Finger auf uns zeigen und das Skifahren zum grossen Problem machen.»

Man habe bereits im November strenge Massnahmen ergriffen, um die Situation in den Griff zu bekommen, während etwa in Zürich das Leben unverändert weitergegangen sei. «Wir warten nun, was der Bundesrat am Freitag entscheidet. Aber Stand jetzt werden wir unsere Skigebiete offen behalten und auch diejenigen öffnen, die den Betrieb noch nicht aufgenommen haben», so Darbellay.

Doch die Zürcher sind nicht die einzigen, die eine schweizweite Schliessung der Skigebiete fordern. Der Kanton St. Gallen wird seine 24 Skigebiete «eher nicht» offen lassen. Das sagte Regierungsratspräsident Bruno Damann (CVP) bereits am Dienstag an einer Medienkonferenz. Er würde auch eine schweizweite Schliessung der Skigebiete befürworten.

Derweil schlägt sich Hans Wicki (FDP), Ständerat aus dem Kanton Nidwalden und Präsident von Seilbahnen Schweiz, auf die Seite von Darbellay. «Die Kantonen haben die Datengrundlagen, um zu entscheiden, ob Skigebiete oder Restaurants geschlossen werden müssen», wie er zu «CH Media» sagt. «Entscheidend ist die Situation in den Spitälern. Es braucht nun aber sicher keine schweizweite Lösung, die der Bundesrat fällt.»