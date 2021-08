Gasaustritt in Lokal : Walliser Alpentherme Leukerbad evakuiert – sechs Verletzte

Nach dem Austritt von Natriumhypochlorit in der Walliser Alpentherme wurde diese kurzfristig evakuiert. Es gab sechs Leichtverletzte, eine Person wurde sicherheitshalber ins Spital geflogen.

In der Alpentherme in Leukerbad kam es zu einem Chemieunfall.

Wie die Kantonspolizei Wallis auf Anfrage mitteilt, kam es am Montag um 8.55 Uhr zu einem Zwischenfall in der Alpentherme Leukerbad. Aus einem Lokal im Untergeschoss war das Desinfektionsmittel Natriumhydrochlorit ausgetreten. Das Gas hatte sich unter anderem in der Tiefgarage ausgebreitet. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen, eine von ihnen wurde zur Kontrolle ins Spital nach Visp geflogen.