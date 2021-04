Trotz Kerzen gegen Frost - Walliser Aprikosenbauern verlieren 70 Prozent ihrer Ernte

Im April wurde es in der Schweiz vielerorts immer wieder frostig kalt. So wie beispielsweise in der Nacht auf den 6. April mit bis zu minus 8 Grad. Darunter leiden besonders die Obstbäume. Wie der Schweizer Obstverband in einer Medienmitteilung schreibt, haben die vielen Frostnächte bei verschiedenen Kulturen Schäden hinterlassen, die derzeit noch kaum zu beziffern sind.