Vex VS – Walliser Chalet durch Brand vollständig zerstört

Ein Automobilist sah am Montagabend dieses brennende Chalet bei Vex VS.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis erhielt am Montagabend die Meldung, dass ein Chalet bei Vex VS in Flammen steht. Ein Autofahrer hatte den Brand kurz vor 21.30 Uhr gesehen. Trotz Intervention der Feuerwehren Hérnes und Sitten wurde das Chalet vollständig zerstört.