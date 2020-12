Leukerbad VS : Walliser Gemeinde sucht mit herzigem Video nach Hausarzt

Seit anderthalb Jahren sucht das Walliser Bergdorf Leukerbad erfolglos nach einem neuen Hausarzt. Nun soll ein Imagefilm die Erlösung bringen.

Das soll sich nun ändern: Mittels Videoaufruf in den sozialen Medien versucht die Tourismusdestination endlich einen Hausarzt zu finden. Im knapp fünfminütigen Filmchen spielt der einheimische Levin den charmanten Doc Leukerbad, der ältere Patienten zu Hause besucht und auf der Strasse von allen gegrüsst wird – hier kennt man sich noch, so die unmissverständliche Botschaft. Auch die Ski- und Wandergebiete und die Bäder werden selbstverständlich angepriesen. Der Haken: Levin geht noch zur Schule und kann der Gemeinde frühstens in 20 Jahren aus der Patsche helfen – bis dahin muss jemand anderes in die Bresche springen.