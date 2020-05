Wegen Corona

Walliser Gemeinde verteilt 120-Franken-Bon an jeden Einwohner

Die Unterwalliser Gemeinde Bagnes will eine Million Franken als Unterstützung für die Bevölkerung und die Wirtschaft bereitzustellen.

Der Gemeinderat habe beschlossen, eine Million Franken als Unterstützung für die Bevölkerung und die Wirtschaft bereitzustellen, teilte die Gemeinde Bagnes am Freitag mit. Das Geschenk an die Einwohner erfolgt in Form von Gutscheinen. Diese können nur in in Geschäften der Gemeinde ausgegeben werden.