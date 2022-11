Tödlicher Lawinenunfall : Walliser Justiz warnt vor gebrauchten Lawinenrucksäcken der Marke Mammut 

Am 23. Januar 2021 starb ein Bergführer durch eine Lawine in der Region Siviez/Nendaz. Er trug einen Lawinenrucksack der Schweizer Marke Mammut, dessen Airbag-Ballon von der Befestigung abgerissen sein musste und den Abgestürzten damit nicht vor dem Versinken in der Lawine bewahrte.

Die Staatsanwaltschaft warnt

In ihrer Mitteilung informiert die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis die Benutzerinnen und Benutzer des Mammut-Lawinenrucksacks Modell Airbag 3.0 Light Protection Modell 2017 darüber, dass die Widerstandskraft der Befestigung des Airbag-Ballons am Rucksack stark abnehme, sobald dieser verwendet werde. Durch das Verwenden werde der Rucksack den Faktoren Sonne und Feuchtigkeit ausgesetzt, die die Stabilität der Befestigung verminderten. Zusätzlich weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass dieses Problem auch bei anderen Marken mit ähnlichen Airbag-Konzepten bestehen könnte.

Ja, immer! Nein, nie. Ich schaffe das auch ohne. Nein, nie. Ich will mir aber einen kaufen. Ich bin nicht in den Bergen unterwegs.

Mammut kritisiert Testverfahren

In einer Stellungnahme weist Mammut alle Punkte von sich und kritisiert das Vorgehen und das Gutachten der Staatsanwaltschaft. Diese habe weder ein spezialisiertes noch zugelassenes Prüfinstitut mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt. Zudem würden Normtests normalerweise immer mit neuen, ungebrauchten Produkten durchgeführt werden, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu garantieren. Ein gebrauchtes Produkt erfülle die DIN-EN-Normen nicht, was jedoch keinen Kausalzusammenhang zur Produktsicherheit habe. «Auch ein Produkt, welches nicht mehr die Normanforderungen besteht, kann in der Anwendung noch sicher sein», heisst es in der Stellungnahme. Denn die Anforderungen der Tests würden die auftretenden Kräfte beim realen Gebrauch weitaus übersteigen.