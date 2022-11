«Normalität geworden»: Walliser Polizei macht schockierende Sexting-Fälle von Kindern öffentlich

Die Kantonspolizei Wallis will die Bevölkerung darauf sensibilisieren.

Weil immer mehr Jugendliche Nacktbilder verschicken, will die Walliser Kantonspolizei nun die Bevölkerung darauf sensibilisieren. Seit Smartphones sogar für Kinder zugänglich seien, werde das sogenannte Sexting zum Alltag. «Die Liebe von Teenagern wird heute oft zunächst virtuell ausgelebt und der Austausch von Sexting/Nudes ist zur Normalität geworden», wie die Walliser Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Beim Sexting fotografieren sich Nutzerinnen und Nutzer nackt oder filmen ihre Sexualpraktiken. Die Aufnahmen schicken sie danach ihren Partnerinnen und Partnern oder an Freundinnen und Freunde. «Leider werden diese vertrauensvoll übermittelten Aufnahmen in vielen Fällen über Messenger und soziale Netzwerke weitergegeben», so die Kantonspolizei Wallis. «Diese kinderpornografischen Inhalte sind dann für alle zugänglich und können für immer im Internet verbreitet werden.»