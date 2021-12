Montagnier VS – Walliser Polizei sucht nach vermissten Rentnerin (80)

Zuletzt gesehen wurde sie am Sonntagmittag an ihrem Wohnsitz in der Gemeinde Montagnier-Bagnes.

Die Kantonspolizei Wallis hat am Sonntagabend, auf «Wunsch der Familie» wie es in einer Mitteilung heisst, eine Vermisstenmeldung für Margrit Hermine Helene T. herausgegeben. Die Seniorin habe am Sonntagmittag um 13.30 Uhr das Altersheim «La Providence» in Montagnier verlassen und sei seither nicht mehr auffindbar.