Minsk, Weissrussland

Walliser Ringer Tanguy Darbellay ist auf freiem Fuss

Tanguy Darbellay (21), der Ringer aus dem Wallis, ist nach fünf Tagen aus dem Zentralgefängnis in Minsk entlassen worden. Das bestätigt die Swiss Wrestling Federation (SWFE) gegenüber 20 Minuten.

Tanguy Darbellay war am Rande der Proteste gegen den weissrussischen Präsidenten in Minsk festgenommen worden.

Erleichterung: Nach fünf Tagen ist der 21-jährige Unterwalliser aus dem Zentralgefängnis in Minsk frei gekommen.

Tanguy Darbellay ist wieder auf freiem Fuss. Der 21-jährige Schweizer Ringer aus dem Schweizer Nationalkader war unter den über 1000 Inhaftierten, die in Minsk, Weissrussland, im Verlauf der letzten Nacht frei kamen. Das bestätigt die Swiss Wrestling Federation (SWFE) gegenüber 20 Minuten. «Wir haben die gute Nachricht sowohl vom weissrussischen Ringerverband als auch vom Weltringerverband United World Wrestling UWW erhalten», erklärt Rudolf Wieland vom Zentralvorstand der SWFE. Entsprechende Bestätigungs-SMS liegen 20 Minuten vor.

Seit letztem Jahr trainierte und studierte der 21-jährige Unterwalliser in Minsk. In der Nacht auf letzten Montag war Darbellay festgenommen worden, als er mit seiner weissrussischen Freundin in der Stadt unterwegs war. Die weissrussische Hauptstadt wird seit letztem Sonntag von Protesten erschüttert, es kam zu willkürlichen Massenverhaftungen, zu deren Opfern auch Darbellay gehörte.