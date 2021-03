Christoph Darbellay ass Ende Februar in einem Walliser Restaurant Zmittag.

Christophe Darbellay und Roberto Schmidt, beides CVP-Staatsräte im Wallis, kehrten am 25. Februar in einem Restaurant ein.

Die Restaurants sind schweizweit geschlossen, doch die Walliser Staatsräte Christophe Darbellay und Roberto Schmidt (beide CVP Wallis) assen am 25. Februar in einem Restaurant zu Mittag, wie «La Liberté» und «Le Nouvelliste» berichten. Die Angelegenheit kommt für Darbellay und Schmidtzur Unzeit, finden am Sonntag im Kanton Wallis doch Wahlen statt.